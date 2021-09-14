Во всем мире не утихают споры о том, какая же должна быть вакцинация: принудительная или добровольная. Ранее в Дагестане была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Однако, многие сограждане сделали прививку намного раньше с заботой о собственном здоровье и о безопасности окружающих. В их числе и ряд работников дошкольных общеобразовательных учреждений Агульского района.

Например, Исмаилова Рабият Асадулаевна, которая работает нянечкой в детском саду «Радуга» признается, что основным фактором, опираясь на который она решилась пройти вакцинацию, стала угроза инфицирования коронавирусной инфекцией.

«Впервые я узнала о вирусе из новостных источников. Мне казалось, что эта проблема нас не коснется, однако довольно быстро заболевать начали знакомые, а затем и родственники. Когда появилась вакцина, я не видела для себя другой возможности защиты от вируса и поэтому сомнений делать прививку или нет у меня не возникало. Кроме того, своевременная вакцинация защитила нас и окружающих не просто от вируса, а от тех осложнений, которыми он так опасен», — говорит она.

Исмаилова Рабият — мама двоих малолетних детей, также она работает с маленькими детьми в садике. По ее словам, граждане, которые по долгу службы находятся в контакте с большим количеством людей, должны максимально внимательно относиться к данному вопросу и своевременно проходить процедуру вакцинации.

Алена Магомедова