Экономика

Светлана Абдулкадырова провела совещание по вопросам проведения обучения сотрудников в рамках реализации нацпроекта

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Ход реализации на территории региона нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» обсуждался на совещании под руководством замруководителя Минэкономразвития РД Светланы Абдулкадыровой.

На совещании рассматривались основные вопросы проводимых тренингов для сотрудников ряда предприятий. Тренинги проводились специалистами ФЦК в последние дни июля текущего года.

Обучение для сотрудников было проведено на предприятиях в целях повышения квалификации и профессиональных навыков работников.

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