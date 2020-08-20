Светлана Абдулкадырова провела совещание по вопросам проведения обучения сотрудников в рамках реализации нацпроекта

Ход реализации на территории региона нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» обсуждался на совещании под руководством замруководителя Минэкономразвития РД Светланы Абдулкадыровой.

На совещании рассматривались основные вопросы проводимых тренингов для сотрудников ряда предприятий. Тренинги проводились специалистами ФЦК в последние дни июля текущего года.

Обучение для сотрудников было проведено на предприятиях в целях повышения квалификации и профессиональных навыков работников.