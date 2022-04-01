Сусанна Фейзиева-Мирзаханова прокомментировала выступление Сергея Меликова в НС РД

31 марта 2022 года Сергей Меликов выступил перед депутатами Народного Собрания Республики Дагестан. Выступление главы региона прокомментировала депутат городского Собрания депутатов Сусанна Фейзиева-Мирзаханова. Она отметила, что говоря о создании лучших условий для инвестиционного развития Дагестана, Сергей Меликов привёл в пример масштабный проект «Комплексное развитие территории микрорайона «Южный», реализация которого позволит создать две с половиной тысячи рабочих мест. Инициатором проекта, общий объем инвестиций которого составил почти шестнадцать миллиардов рублей, является Фонд содействия градостроительной деятельности и развитию инфраструктуры » Новая земля». Реализация этих и других проектов позволит создать в Дербенте качественную туристскую инфраструктуру. «В этом году в Дербенте ожидается увеличение потока туристов, поэтому хочется, чтобы в нашем городе было больше комфортабельных гостиниц, этнодомов и других зон отдыха», — сказала Сусанна Фейзиева-Мирзаханова.

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