Супруга воина СВО поддержала акцию «Читаем Расула»

Супруга воина СВО Гаджимагомеда Зайнаб Шапиева поддержала акцию «Читаем Расула».
В рамках мероприятий, посвящённых 100-летию народного поэта Дагестана, Героя Социалистического Труда Расула Гамзатова, супруга участника СВО на Украине гвардии младшего сержанта Гаджимагомеда Шапиева Зайнаб Заирбегова почитала стихотворение классика «Письмо матери».
Данное произведение посвящено теме Великой Отечественной войны. Заирбегова записала ролик ко Дню Великой Победы. Она работает директором культурно-досугового центра села Килятль Гумбетовского района Дагестана.