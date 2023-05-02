Герои Z

Супруга воина СВО поддержала акцию «Читаем Расула»

Оставить комментарий

Супруга воина СВО Гаджимагомеда Зайнаб Шапиева поддержала акцию «Читаем Расула».

В рамках мероприятий, посвящённых 100-летию народного поэта Дагестана, Героя Социалистического Труда Расула Гамзатова, супруга участника СВО на Украине гвардии младшего сержанта Гаджимагомеда Шапиева Зайнаб Заирбегова почитала стихотворение классика «Письмо матери».

Данное произведение посвящено теме Великой Отечественной войны. Заирбегова записала ролик ко Дню Великой Победы. Она работает директором культурно-досугового центра села Килятль Гумбетовского района Дагестана.

Также читают:

В Дерберте увековечили память Рашида Мирзоева
Память Героя России Исрафила Магомедова увековечат...
Минприроды Дагестана по пабликациям в телеграм раз...
Надо, чтобы люди знали, что наши ребята воюют за з...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *