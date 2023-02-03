Суперинтенсивный сад закладывают в селе Берикей Дербентского района

Об этом сообщил Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову генеральный директор ООО «Анжелина» Абусамад Гаджиев в ходе встречи с бизнес-сообществом, которая проходит в эти минуты в Доме Дружбы.

Как рассказал Абусамад Гаджиев, в 2023 году инвестроектом предусмотрено создание сельскохозяйственного кластера, включающего сады общей площадью 100 га, выращенные по суперинтенсивной технологии, что обеспечит получение высокого урожая за короткий период времени.

«Я помню слова, сказанные Главой республики Сергеем Алимовичем Меликовым: «Чиновник должен служить народу». Вот как эти слова претворяются, вы очевидцы здесь, кто занимается бизнесом. Такую возможность мы сейчас имеем, можем спокойно встречаться с руководителями органов исполнительной власти, задавать любые вопросы, иметь диалог и подвигаться вперед», — подчеркнул Абусамад Гаджиев.

Отметим, в рамках реализации проекта планируется создание 26 рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 254,6 млн рублей. На сегодняшний день заложены сады на площади 38 га. Закладка садов продолжается.