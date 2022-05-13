Сунахалум Курбанова о выделении средств на случай экстренного прибытия беженцев Донбасса в Дагестан

Правительство Республики Дагестан выделит свыше восьмидесяти миллионов рублей на случай экстренного прибытия беженцев Донбасса в республику. Ранее Глава РД Сергей Меликов поручил Правительству Дагестана заблаговременно обеспечить комфортные условия для прибывших в Дагестан жителей Украины, ЛНР и ДНР. Данное решение прокомментировала директор МКОУ «Хутхульская СОШ» Агульского района С. В. Курбанова. По её мнению, это становится очередным подтверждением того, что Дагестан никогда не отворачивался от тех, кто испытывает тяготы и лишения. Жители Донбасса находятся в сложной жизненной ситуации по вине украинских властей и решение об оказании помощи в адрес простых граждан стало крайне своевременным. «На боль простых граждан откликнулись многие регионы страны, и Дагестан всегда был в числе тех, кто первым протягивал руку помощи нуждающимся. Я приветствую инициативу оказания помощи беженцам и уверена в том, что на территории Дагестана они почувствуют наше традиционное гостеприимство», — подчеркнула Сунахалум Курбанова.

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