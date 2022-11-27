Суна Набиева: «Я горжусь сыном»

Слово мама – особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Мама — нет дороже этого слова, мама – это целый мир….

С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется День Матери, хранительницы очага. Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью.

В этот праздничный день на вопросы газеты «Молодёжь Дагестана» ответила Суна Нейфеловна Набиева, мама Героя России Энвера Набиева.

— Суна Нейфеловна, прежде всего разрешите поздравить Вас с праздником, пожелать здоровья и всего самого доброго. Мы знаем, что Ваш сын Энвер родился в Каспийске в 1988 году, учился в школе № 6. Знаем, что у Вас есть и второй сын. Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о Ваших детях. Какими они были в детстве, как учились, росли, чем увлеклись, пока учились в школе?

— Да, у меня двое детей, два сына, оба родились в Каспийске. Старший Энвер в 1988 году, младший Мурсал, через 5 лет в 1993 году. С детства ребята были очень дружны между собой, сплоченные были. Старший сын всегда и во всем помогал брату. Мальчики были самостоятельными. Учились хорошо, старались. Из увлечений — спорт. Энвер занимался в секции бокса, до школы, после школы ходил на тренировки.

— Могли бы Вы вспомнить какие-то интересные эпизоды из детства и юности Вашего сына, то, что особенно запомнилось.

— Я помню пример такой. 9 класс, конец учебного года, пора экзаменов. Я решила пойти в школу, поддержать Энвера, хотя он возражал. Прихожу в класс, там только учительница и ученики в классе. Никого из родителей. Оказывается, дети договорились чтобы родители не волновались не говорить им о том, что экзамен в этот день. Вот такие были ребята. Очень хороший, дружный, сплоченный, самостоятельный был класс.

— Ваш супруг, как мы знаем, строитель. А были ли в семье профессиональные военные? И как Вы восприняли желание сына связать свою судьбу с армией?

— У нас в семье старшие двоюродные братья Энвера — профессиональные военные. Причём один брат — Рамзес Кудратович, дослужился до генерала, второй двоюродный брат — Феликс Кудратович, полковник. В данный момент в зоне проведения СВО служат двоюродные братья Энвера. Служат очень смело, мужественно.

Ну и конечно же, и сегодня братья поддерживают друг друга, помогают, делятся советами, обсуждают свои профессиональные дела. Энвер с детства стремился быть похожим на них. Старшие братья для него всегда были и остаются примером. Энверу и форма военная всегда очень нравилась, и служба военная привлекала, ни о чем другом он не думал даже.

Сын не сразу и не так уж просто пришел к этой профессии. Энвер три раза поступал в военное училище, это была его заветная мечта и все-таки с третьего раза он поступил, был очень рад этому.

— Расскажите, пожалуйста, немного подробнее о себе. Откуда Вы родом, кто Вы по профессии?

— Я сама родилась в 1965 году в Махачкале, родовое село наше — Джаба Ахтынского района. Мои родители оттуда. И муж мой, Альберт Мурсалович, он, кстати из большой семьи сам, имеет 11 братьев и сестер, также родом из этого села. Джаба — очень красивое старинное высокогорное село, находится выше 2000 метров над уровнем моря. Люди там все замечательные. Трудолюбивые, гостеприимные, добродушные. Я, также как и мой муж, строитель по профессии. Закончила махачкалинский строительный техникум. Работала в своей жизни и по строительной и по другим специальностям.

— Для Вас, матери, нелегко, наверное, было ожидание, когда сын участвовал в специальной военной операции?

— Да, непросто было. Не только мне, всем членам нашей семьи. Также как и многим другим, конечно. С первых дней начала СВО связи с сыном не было и мы, естественно, очень переживали. Потом уже мы узнали, что в то время, когда не могли с ним созвониться, связаться, он был ранен, и в первый, и во второй раз. Но нам он об этом ничего не говорил, не хотел волновать, скрывал от нас многое. Мы гордимся им очень.

Гордимся тем, что Энвер таким вырос. Думаю, на его воспитании сказалось и то, что прадеды тоже воевали, защищали родину в годы Великой Отечественной войны. И то, что двоюродные братья военные, их пример — все это, конечно же, отразилось на становлении Энвера как воина, офицера.

— Суна Нейферовна, скажите, пожалуйста, каково это, быть матерью Героя?

— Как вам сказать? Я, конечно, горжусь тем, что мой сын вырос честным, мужественным воином, верным присяге и долгу. И, конечно же, я бы хотела, чтобы как можно скорее всего наши сыновья вернулись домой живыми, здоровыми.

— Вы недавно встречались с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Скажите, пожалуйста, волновались, готовясь к встрече? Как она прошла? Какие впечатления у Вас остались?

— Да, готовясь к встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным я, конечно, очень волновалась. Нас было 18 человек, мы познакомились ещё до встречи, общались по телефону. Когда приехали в Москву очень приятно было встретиться, увиделись, обнялись, все уже были как родные друг другу. Очень хорошие все женщины, с интересными судьбами, биографиями. Была одна мама из Чечни, она нас тоже очень поддерживала, подбадривала. Она русский язык не очень хорошо знала, говорила вы то почему волнуетесь, это мне волноваться надо, мне говорить труднее немного чем вам. Очень приятная женщина. Было конечно нам всем волнительно. Тем более, я первая начала говорить и сидела прямо напротив Владимира Владимировича. Было немножко смущение, но справилась. И сам глава нашей страны, его слова успокаивали сразу.

Для нас организовали экскурсию по Кремлю. Все залы очень красивые. Грановитая палата очень понравилась. Ну и сама Москва, конечно, очень красивый город.

— Суна Нейфеловна, также как десятки, сотни тысяч женщин, Вы ежедневно выполняете роль хозяйки маленького государства, своей семьи. Вы, как говорится, и педагог, и психолог, и экономист, и дипломат, и лекарь, и пекарь, и руководитель и подчинённый одновременно. Скажите, пожалуйста, могли бы Вы в этот день дать свой совет молодым дагестанкам, может быть даже отдельный совет тем девушкам, которые находятся на пороге семейной жизни. Как сохранить мир, уют и покой семейного очага, что делать, чтобы семейная жизнь была долгой и счастливой?

— Я замужем более 35 лет. Прожили мы дружно, хорошо. Совет я хотела бы дать такой – надо быть более терпеливыми в семейной жизни. Не нужно торопиться, пререкаться, спорить, умейте выслушать и слышать друг друга. Умейте уступать, вместе принимать решение. Главное — терпение и спокойствие. И будьте добрее друг к другу.

Ну и, конечно же, сегодня в этот праздничный день я бы хотела всех матерей поздравить с праздником, пожелать счастья, любви, мирного неба над головой. Пусть дети радуют вас!

Источник: Молодежь Дагестана