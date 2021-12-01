Сумма штрафов за несанкционированные свалки в Дагестане в этом году составила более 9 млн рублей

При проведении государственного контроля в 2021 году Управлением государственного экологического надзора Минприроды республики взыскано 9 050 000 рублей по 8941 постановлению за организацию несанкционированных свалок, сообщили ЦУР Дагестана в ведомстве.

«По 2 плановым проверкам вынесено всего 4 постановления по ст. 8.2 ч.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» на сумму 220 000 руб. (2 на должностное лицо, 2 – на юр. лицо). По административным материалам МВД и прокуратуры вынесено 10 050 постановлений, из них по ст. 8.2 КоАП РФ – 9 000 постановлений, по которым по 59 постановлениям даны предупреждения, по 8941 постановлениям наложены штрафы на общую сумму 9 050 000 рублей», — говорится в сообщении.

С начала 2021 года специалистами УГЭН Минприроды Дагестана выявлено 75 несанкционированных свалок на территориях муниципальных районов республики. Из них, как сообщают в ведомстве, ликвидировано 42 свалки, по 5 составлены административные материалы и направлены для принятия мер в Россельхознадзор.