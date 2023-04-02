Султан Хамзаев: «Учащиеся школ должны получать натуральные, экологически чистые продукты»

По итогам состоявшейся накануне поездки в Ботлихский район депутат Госдумы России Султан Хамзаев отметил важность кормления детей в школах натуральными продуктами.

«В Ботлихском районе функционирует производство уникальных соков «Ambre». Ни рубля государственного финансирования, все производство выстроено на технологиях ещё советского качества.

Абрикосовые соки Ботлихского района – визитная карточка, всем рекомендую. Как и соленья.

Отдельно отмечу, что фрукты, как, например, абрикос, из которых делается сначала пюре, а потом и соки – собирают жители близлежащих районов, и сами привозят на производство.

Такой натуральный продукт должны получать наши дети в школах. Такая нужная работа уже выстроена в Ботлихском районе, уверен, другие районы Дагестана также поддержат Дагестанского производителя», — отметил депутат.