«Не сомневаюсь, Российские военные выполнят все поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мужественно и профессионально. Надеюсь, украинские солдаты услышат Верховного Главнокомандующего РФ, сложат оружие и вернутся к своим семьям.

У США было 8 лет повлиять на своих ставленников в Киеве, вместо этого они предпочли настоящий геноцид русского народа на территории Украины, провокации и агрессию. Больше это продолжаться не могло!

Противостоять России бессмысленно и бесполезно! Время украинской хунты должно быть завершено», — .