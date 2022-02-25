Политика

Султан Хамзаев прокомментировал положение в Украине

Оставить комментарий

«Не сомневаюсь, Российские военные выполнят все поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мужественно и профессионально. Надеюсь, украинские солдаты услышат Верховного Главнокомандующего РФ, сложат оружие и вернутся к своим семьям.

У США было 8 лет повлиять на своих ставленников в Киеве, вместо этого они предпочли настоящий геноцид русского народа на территории Украины, провокации и агрессию. Больше это продолжаться не могло!

Противостоять России бессмысленно и бесполезно! Время украинской хунты должно быть завершено», — .

Также читают:

В Дагестан прибыла делегация Минэкономразвития Рос...
Электроэнергетические ресурсы являются самыми разн...
Р Е Ш Е Н И Е "Об утверждении положения "О налогов...
Антинаркотическая комиссия подвела итоги за 2021 г...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.