Султан Хамзаев принял участие в награждении победителей конкурса «Трезвый муниципалитет — трезвый Дагестан»

В РМЦ Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан подвели итоги конкурса «Трезвый муниципалитет — трезвый Дагестан». В конкурсе приняли участие двадцать два муниципалитета республики, они соревновались на лучшую организацию работы среди молодёжи по профилактике наркомании. По итогам конкурса победителем соревнования стал Сергокалинский район. Второе и третье место занял Акушинский район и город Даг. Огни соответственно. Награждение призёров и победителей конкурса состоялось при участии депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева. В муниципалитете, который победил в конкурсе, появится новая воркаут-площадка.

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