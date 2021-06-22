Султан Хамзаев принял участие в акции «Свеча Памяти» в Москве

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев принял участие в акции «Свеча памяти» на Поклонной горе в Москве. Участники акции зажгли 1418 свечей, по числу дней и ночей войны.

Участники зажигали свечи под песни на слова Расула Гамзатова.

«Сегодня, ровно в полночь на площади перед Музеем Победы мы почтили память погибших минутой молчания. Собравшиеся зажгли 1 418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны. Вдвойне приятно стоять в центре Москвы под необыкновенно родную песню «Журавли», – рассказал Султан Хамзаев.

Акция «Свеча памяти» прошла во всех городах страны.