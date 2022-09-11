Султан Хамзаев пригласил москвичей и гостей столицы посетить Дагестан

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев принял участие в праздновании Дня Москвы. Со сцены Центрального парка культуры и отдыха имени Горького он поздравил жителей и гостей столицы: «От лица Республики Дагестан, моих земляков, поздравляю жителей и гостей Москвы с 875-летием нашей столицы. Это большой, солидный возраст, за время которого Москва стала по-настоящему мировым центром. Столица России богата своими традициями, устоями, скрепами нашего общества. Мы ценим, любим этот город, собравший в себя, в том числе, культурные коды разных народов России!», – заявил народный избранник.

Парламентарий пригласил всех посетить Дагестан, насладиться красотами республики и рассказал о Дербенте, которому исполнилось 5000 лет.

В своём telegram канале Хамзаев поделился впечатлениями о Москве: «Будучи ещё совсем юным молодым человеком я впервые приехал в Москву. Спустя время я понял одно: Москва – город сильных людей. И нужно в первую очередь быть собой, чтобы жить здесь с высоко поднятой головой, не стесняться, а, наоборот, гордо говорить: я — Дагестанец. Работать, жить, развиваться и самореализовываться делами!», – заключил депутат.