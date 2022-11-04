Султан Хамзаев поздравил с Днём народного единства

Сегодня в России в восемнадцатый раз отмечается государственный праздник — День народного единства. Депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев поздравил россиян с наступившим праздником.

«Во все времена Россию отличало единство народов, незыблемость наших традиций, межконфессиональный диалог. Именно такой ориентир позволял нашим предкам строить суверенное, свободное Государство, способное преодолевать все сложности! Наше поколение должно быть достойно великой истории России, не забывать о мудрых советах старшего поколения, помнить о тех, кто отдал жизнь за суверенитет и единство России!», – заявил депутат.

Депутат Хамзаев напомнил, что внешние и внутренние вызовы всегда сплачивали Россию: «В этот день я ещё раз хочу обратиться к истории России и нашей малой Родине Дагестану. Все наше великое прошлое показывает сплоченность народов. Благодаря единству, согласию и гармонии внутри общества возможны победы над любыми вызовами и угрозами. Именно военные действия и вооруженные конфликты всегда сплачивали наше общество, объединяя малые нации в один народ! Эта формула победы заметна и сегодня!».

В своём поздравлении Султан Хамзаев пожелал всем крепкого здоровья, сил и всяческих успехов.