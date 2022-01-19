Султан Хамзаев подвел итоги за 100 дней в должности депутата

Султан Хамзаев в своем телеграмм-канале подвел итоги за первые 100 дней в должности депутата Госдумы.

«Дорогие друзья! Ещё в статусе члена Общественной палаты Российской Федерации ставил для себя задачу: открытость и публичность в работе. Это правило я соблюдаю, будучи депутатом Государственной Думы. На основе проделанной работы за трехмесячный период хочу поделиться с избирателями о первых итогах. Активно работаю в зале пленарных заседаний. Различные форматы с участием приглашенных гостей помогают чётче раскрыть законопроекты, получить общее согласие, а если надо — отправить на доработку. Под руководством вице-спикера Государственной Думы Шолбана Валерьевича Кара-Оол нам удалось консолидировать депутатов в единую, межфракционную рабочую группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. Впервые такая группа создана в стенах Государственной Думы. Нами разработано 6 законопроектов, 2 из которых уже передано коллегам на рассмотрение и экспертную оценку. На мое имя поступило свыше 2000 обращений, как на личных приёмах, в общественную приемную, так и напрямую в Государственную Думу. Чрезвычайно важно детально отработать каждый запрос. Статус помощника депутата Государственной Думы — это хороший социальный лифт для нашей молодежи и тех, кто хочет быть причастным к государственной законотворческой работе. Все двери должны быть открыты для таких людей. Запустил конкурс на должность помощников депутата Государственной Думы на общественных началах. Подведение итогов уже совсем скоро! Акцентирую внимание на регионе. За несколько месяцев в рамках акции #МыВместе наша команда передала нуждающимся более 30 тонн еды, прошла отличная акция #ПловВрачам во многих районах Дагестана. За 3 месяца провел более 50 личных встреч с избирателями и коллективами. За это время в Дагестане установили три спортивные и две детские площадки. Первые 100 дней работы — отчетная цифра. Публичный отчёт — нужная тема, которую рекомендую всем свои коллегам!», — говорится в тексте.