Султан Хамзаев поддержал молодого человека, не давшего в обиду женщину и ребёнка

Султан Хамзаев рассказал о мужественном поступке дагестанца Магомеда Болатханова из села Ичичали Хасавюртовского района. Все произошло в одном из районов Москвы. Мужчина не прошёл мимо разгорающегося конфликта между женщиной с ребёнком и неадекватным мужчиной, который выхватывал коляску из рук матери. В то время, пока Болатханов вел диалог с разгоряченным человеком, женщине и ребёнку удалось уйти от преследователя.

«На видео все отчётливо видно. Именно так ведёт себя настоящий дагестанец, который не может остаться равнодушным, когда слышит плач ребёнка или женский крик о помощи», – подчеркнул Султан Хамзаев.

Хамзаев также заявил, что собирается в дальнейшем поддержать дагестанца, вместе с главой Хасавюртовского района встретиться с героем видеозаписи: «Мы все должны поддерживать такие поступки и приводить в пример!».

Параллельно с этим депутат намерен обратиться в МВД России для установления личности того, кто выдёргивал коляску из рук женщины. «Это подлый, низкий поступок, даже если это один из родителей. Думаю, органы опеки должны тщательно разобраться для дальнейшей защиты ребёнка», – заявил Хамзаев.