Султан Хамзаев: «Мы должны уйти от кампанейщины и адресно работать с людьми»

На пленарном заседании депутатов Государственной Думы 27 сентября Султан Хамзаев выступил с предложением о необходимости проведения более качественной разъяснительной работы для лиц, призванных в военкоматы в рамках частичной мобилизации.

Парламентарий продемонстрировал имеющиеся информационные материалы, а также привёл личный опыт из Дагестана. «Депутаты Государственной Думы должны посещать военкоматы, во всех регионах страны. Нашим ребятам нужна поддержка. Видно, что среди тех, кто подлежит частичной мобилизации, у членов их семей возникают вопросы. Мы должны адресно работать с людьми, уйти от кампанейщины, которая, к сожалению, имеет место быть», – заявил Хамзаев.

Позже в своём telegram канале, характеризуя работу отдельных военкомов, парламентарий подчеркнул: «Разные «шатуны» в вооружённых силах не нужны. Солдат должен думать только о том, как достичь победу, быть готовым морально и физически!»