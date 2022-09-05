Султан Хамзаев: «Мы добиваемся, в первую очередь, безопасности для наших детей и для детей Донбасса»

Глава ЛНР Леонид Пасечник, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол, депутаты ГД Бийсултан Хамзаев и Виктор Водолацкий обсудили вопросы поддержки ЛНР со стороны России.

Глава ЛНР поблагодарил парламентариев за поддержку: «Спасибо за ту помощь, которую оказала нам Российская Федерация, руководство России, депутаты Государственной Думы, весь народ России. Без вас мы бы многого просто не смогли», — обратился к парламентариям Пасечник.

Шолбан Кара-оол рассказал, о том, что российские депутаты на встрече в Луганске с представителями Народного Совета ЛНР обсудили вопросы развития местного самоуправления Республики, встретились со школьниками и студентами, а также участниками специальной военной операции.

«По вашему поручению мы постарались и с ранеными ребятами встретиться, вы нам передали награды ЛНР. Мы видели настроение бойцов, которые понимают, что не зря были на передовой», — сказал главе ЛНР зампредседателя Госдумы. Он отметил, что в ходе поездки увидел «большое желание» жителей республики стать частью России, их патриотизм и понимание ситуации. «Ощущения такие, что из своего региона, из своей большой страны и не выезжали никуда. Это очень приятно», — отметил парламентарий.

Хамзаев подчеркнул, что дагестанцы «живо реагируют на происходящее в Донбассе» и активно поддерживают жителей, в том числе поставляя гуманитарную помощь. «В Дагестане не понаслышке знают о том, кто такие террористы, а эти, кто сейчас с той стороны (на Украине), это террористы, потому что там нет ни чести, ни совести, ни морали. Для нас эта специальная военная операция важна не столько как политическая задача, как это некоторые на Западе пытаются себе представить. Мы добиваемся, в первую очередь, безопасности для наших детей и детей здесь, в Донбассе», — пояснил депутат.