Султан Хамзаев: Каспийск стал первым городом трудовой доблести в СКФО

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» девяти городам, в том числе Горловке (Донецкая область) и Луганску (Луганская область). Такое звание присвоено еще семи городам России — Астрахани, Вологде, Златоусту, Каспийску, Норильску, Орску и Якутску.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал решение Президента и поздравил каспийчан. «Мы все знаем, какой вклад внесли жители Каспийска в достижение победы в Великой Отечественной Войне. Было налажено бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а массовый трудовой героизм и самоотверженность жителей отмечаются во многих исторических изданиях тех лет! Поздравляю всех жителей Каспийска и весь Дагестан!», – заявил Султан Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что это историческое событие для всего Северного Кавказа: «Каспийск – стал первым городом трудовой доблести в Северо-Кавказском Федеральном округе»,– отметил Хамзаев.