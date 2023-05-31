Сулейман-Стальский район посетила съемочная группа телеканала НТВ

Сулейман-Стальский район посетила съемочная группа развлекательно-познавательной программы телеканала НТВ «Поедем, поедим!». Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Гастрономический тур съемочной группы по Сулейман-Стальскому району начался с посещения Нютюгского ущелья – одного из красивейших природных памятников. Здесь гостей встретили национальными песнями и танцами. Директор Нютюгской школы Абдулаким Рамазанов провел увлекательную экскурсию и ознакомил их с историей, обычаями и адатами родного края.

В Аликенте ведущему медиаэкспедиции Федерико Арнальди представили мастер-класс по приготовлению национального блюда ЧIахар-афарар.

Вечером съемочную группу ждет настоящее кавказское застолье с местными национальными блюдами и напитками.

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