Общество, Экономика

Сулейман-Стальский район первым в России получит мастер-план по развитию сельской агломерации

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Мастер-план агломерации пяти сёл Сулейман-Стальского района разрабатывается компанией ATLAS при поддержке Благотворительного фонда «Умуд» и Администрации муниципалитета. Сулейман-Стальский район станет первым в стране муниципалитетом, который получит мастер-план по развитию сельской агломерации, цель которого развитие района в долгосрочной перспективе. Основными приоритетами документа сформированы сохранение и укрепление культурных ценностей района и его жителей, повышение качества сельской среды. Обсуждение документа состоится на третьем Международном урбанистическом форуме «Дагестан: новые сценарии развития», который состоится в столице республики в 28 и 29 октября.

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