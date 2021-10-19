Сулейман-Стальский район первым в России получит мастер-план по развитию сельской агломерации

Мастер-план агломерации пяти сёл Сулейман-Стальского района разрабатывается компанией ATLAS при поддержке Благотворительного фонда «Умуд» и Администрации муниципалитета. Сулейман-Стальский район станет первым в стране муниципалитетом, который получит мастер-план по развитию сельской агломерации, цель которого развитие района в долгосрочной перспективе. Основными приоритетами документа сформированы сохранение и укрепление культурных ценностей района и его жителей, повышение качества сельской среды. Обсуждение документа состоится на третьем Международном урбанистическом форуме «Дагестан: новые сценарии развития», который состоится в столице республики в 28 и 29 октября.

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