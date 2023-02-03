И.о руковолителя Новолакского района Сулейман Рамазанов обсудил с супругой мобилизованного действующие в районе и регионе меры поддержки.

Накануне исполняющий обязанности главы МО «Новолакский район» Сулейман Рамазанов встретился с супругой мобилизованного участника СВО из села Чапаево Каранова Зайнутдина – Сабриной Карановой.

В рамках встречи и.о главы МО поинтересовался в чем нуждается семья, есть ли какие-то пожелания или проблемы. Он отметил, что помимо тех мер поддержки, которые уже реализовывают в районе, готов выслушать предложения и рассмотреть их.

В свою очередь, Сабрина Каранова поблагодарила руководство республики и района за оказываемую помощь и поддержку.

Отметим, что в районе социальный паспорт составлен на каждую семью мобилизованного, с каждой из них индивидуально работает муниципалитет и социальные органы.