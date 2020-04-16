Судьба в треугольном конверте

Война – это ужасное и страшное испытание для человечества. Это постоянная тревога и страх смерти, который угрожает всему живому.

Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная война стала тяжелой историей нашего дружного и братского народа.

День Победы грустный праздник. С каждым годом все меньше ветеранов. Настанет день, когда исчезнут списки живых очевидцев событий. Они будут лежать вечно в своей родной земле.

Есть герои, которым не суждено было вернуться на родину. Одним из таких является Абдуллаев Абдулла Алиевич. Родился он в селе Тпиг Агульского района в семье сельских тружеников Али и Пери. Вместе с ним росли брат Исмаил и сестра Тамам. Отец был судьей (кьади), а мать была домохозяйкой.

В 1940 году Абдуллу призвали в армию. Не успев отслужить, началась война. В 1943 году пришло извещение о том, что пропал без вести. Позже ходили слухи, что нашли могилу в Волгограде.

Дома оставались жена и четверо детей, Рамазан, Галитмай, Хадижай и Саимат. Когда он уходил в армию, младшему ребенку не было и года.

Его вдова, Гури, всю жизнь работала дояркой. В самые тяжелые годы одна без всякой помощи вырастила детей.

Зов собственного сердца, голос совести и вера в светлое будущее не позволяли нашим воинам падать духом, показать свою слабость и страх перед врагом. Поэтому они совершали подвиги и терпели тяжкие испытания.

Давайте будем помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, ведь благодаря им мы живем на мирной земле.

Салихат Малагусейнова