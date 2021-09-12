Суада Мусаева стала победителем премии ALUSSO EVENT AWARDS в номинации «Лучший дизайнер детской одежды 2021»

В Санкт-Петербурге лето 2021 года ознаменовалось масштабным торжественным мероприятием ALUSSO EVENT AWARDS (A.E.A), которое учреждено послом мира UPF при ООН Анастасией Люссо.

Это ежегодное праздничное событие, которое позволяет встретиться на одной сцене медийным личностям, представителям шоу-бизнеса, а также субъектам малого и среднего предпринимательства.​

Локацией мероприятия вот уже несколько лет подряд становятся ведущие площадки города Санкт- Петербурга. В 2021 году вручение премии состоялось в банкетном зале «Галерея».​

Премию в обозначенных в программе мероприятия​ номинациях получили представители различных сфер деятельности.

В 2021 году победителями премии стали более двадцати представителей бизнес сферы, а также масс-медийной отрасли. В их числе дизайнер Суада Мусаева, автор бренда SUADA, которая победила в номинации «Лучший дизайнер детской одежды 2021». Эта яркая победа молодого дизайнера стала большим подарком и для почитателей ее работ, которые следят за творчеством Суады с самого начала ее творческой деятельности.​

Помимо церемонии награждения, состоялась и концертная программа, ярким хедлайном которой стал показ коллекций известных российских дизайнеров, в числе которых работы от бренда детской одежды SUADA.

По словам дизайнера, главный акцент в своих работах она делает на натуральность тканей и современность дизайна. Кроме того, по словам дизайнера, важной составляющей является комфортность для маленьких модников. Уникальной особенностью работ Суады стала авторская вышивка, которой она часто украшает свои изделия. Именно ручная работа в каждой модели позволяет работам Суады стать узнаваемыми и востребованными среди аудитории.​

Дизайнер Суада Мусаева отмечает: «Мероприятие ALUSSO EVENT AWARDS прошло в очень теплой и уютной атмосфере. Здесь присутствовало большое количество интересных людей, которые представляют различные направления и стили, общение с ними​ позволяет открывать новые приемы и стилистические решения, делиться опытом».

Отрадно, что текущий год для молодого дизайнера выдался крайне плодотворным и успешным. Несмотря на пандемию коронавируса и последующие ограничения, внимание к детской моде не просто сохраняется, а развивается с геометрической прогрессией.​

Алена Магомедова