Студенты-медики из Хасавюрта организовали сбор медикаментов для мобилизованных

Преподаватели и студенты медицинского колледжа им. Башларова в городе Хасавюрт в рамках всероссийской акции #МыВместе организовали сбор медикаментов для мобилизованных.

«Каждый откликнувшийся студент пропустил всю эту ситуацию через себя. Все отнеслись к выбору и сбору передаваемых медикаментов ответственно», – рассказала замдиректора по воспитательной работе Зарема Бийсултанова.

Также напоминаем, по поручению Главы Хасавюрта Корголи Корголиева организован сбор гуманитарной помощи мобилизованным, желающим принять участие в данной акции штаба могут обратиться по телефону: 8(8722) 700112 или написать сообщение на номер WhatsApp +7-967-938-99-99.