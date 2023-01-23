Студентов Автомобильно-дорожного колледжа Махачкалы научили профилактике неинфекционных заболеваний

В Автомобильно-дорожном колледже города Махачкалы состоялся круглый стол при участии специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В рамках мероприятия, врачи обратили внимание студентов на болезни, которые называют «тихими убийцами», это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни легких и ЖКТ.

По итогам круглого стола, участники пришли к мнению, что необходимо отказаться от вредных привычек и регулярно уделять внимание спорту и гигиене.