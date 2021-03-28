Общество

Студентка ДГПУ Луиза Зязикова приняла участие в заседании с Владимиром Путиным

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Автономная коммерческая организация «Россия — страна возможностей» 26 марта провела заседание в Москве с участием президента страны Владимира Путина. Встреча проходила в форме подведения итогов за три года деятельности и обсуждения перспективных планируемых проектов.

Дагестан на заседании представляла студентка ДГПУ Луиза Зязикова, ставшая победителем конкурсов «Абилимпикс» и «Я — профессонал». Луиза учится на дефектолога, рассказывает, что три года назад начала терять зрение, но при поддержке декана Патимат Омаровой приняла участие в Чемпионате профмастерства «Абилимпикс», что стало для неё стимулом и толчком для движения к своей мечте. Теперь у неё есть свой кабинет для работы с детьми с особенностями развития. Далее у неё в планах открыть центр, куда будут привлечены лучшие специалисты.

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