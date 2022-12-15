Общество

Студенческая экспедиция в Дагестан стала самой популярной в проекте «Открываем Россию заново»

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В рамках форума «Открываем Россию заново» состоялось вручение наград и благодарностей участникам проекта. Экспедиция в Дагестан «Новые пути развития древнего промысла, или как превратить дагестанские ковры в привлекательный бренд» выиграла в номинации «Самая популярная экспедиция». На нее было подано больше всего заявок от студентов со всей России – 369.

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан в свою очередь получило приз в специальной номинации «Министерство-партнер» за вклад в организацию и проведение студенческих экспедиций. Награда была вручена министру по туризму НХП РД Эмину Мерданову.

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