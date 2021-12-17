Строительство в Дагестане Центра «Альтаир» прокомментировал блогер Саид Ильясов

В Республике Дагестан будет открыт Центр «Альтаир», который направлен на выявление и развитие талантов дагестанских детей. Данное учреждение будет открыто в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Открытие новой образовательной площадки в Дагестане прокомментировал известный блогер Саид Ильясов. По его мнению, Центр позволит ребятам заниматься в новом общеобразовательном учреждении по модели школы «Сириус». Кроме того, блогер выразил надежду, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит снять с учителей лишнюю отчётность, а также сделает более доступным билингвальное обучение и языковые стажировки за рубежом.

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