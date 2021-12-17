Образование

Строительство в Дагестане Центра «Альтаир» прокомментировал блогер Саид Ильясов

Оставить комментарий

В Республике Дагестан будет открыт Центр «Альтаир», который направлен на выявление и развитие талантов дагестанских детей. Данное учреждение будет открыто в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Открытие новой образовательной площадки в Дагестане прокомментировал известный блогер Саид Ильясов. По его мнению, Центр позволит ребятам заниматься в новом общеобразовательном учреждении по модели школы «Сириус». Кроме того, блогер выразил надежду, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит снять с учителей лишнюю отчётность, а также сделает более доступным билингвальное обучение и языковые стажировки за рубежом.

Также читают:

Реализацию в республике программы "Земский учитель...
Для учеников российских и зарубежных школ стартова...
Выпускник Республиканского многопрофильного лицея-...
Яхья Бучаев рассказал об условиях в Дагестане для ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *