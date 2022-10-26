Экономика

Строительство каспийского туристического кластера начнётся с Дербента

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Министр экономического развития России Максим Решетников посетил Дагестан, где провел совещание с Сергеем Меликовым по вопросам социально-экономического развития республики. Среди прочих вопросов подробно была разобрана стратегия создания Каспийского туристического кластера.

По сообщению Максима Решетникова, его создание стартует с Дербента. «Территория выбрана в качестве пилотной, так как обладает всеми предпосылками для создания главного туристического центра региона», — объяснил он данное решение.

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