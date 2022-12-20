Строительство 3 мусоросортировочных комплексов в Дагестане начнется в 2023 году

С докладом о ходе реализации нацпроекта «Экология» на заседании президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в РД выступил врио министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Абдула Умаханов.

Он рассказал, что в рамках данного нацпроекта Минприроды РД реализуют 3 региональных проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая Страна» и «Сохранение уникальных водных объектов».

В частности, в целях реализации регионального проекта по обращению с ТКО в 2022 году заключены концессионные соглашения по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов — речь идет о 3 мусоросортировочных комплексах.

«6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение о выделении 4286,56 млн руб. на реализацию проекта. Данные средства уже доведены до ООО «Республиканский экологический оператор», являющемуся концессионером. В январе 2023 года будут начаты работы по строительству мусоросортировочных комплексов», — сообщил Умаханов.