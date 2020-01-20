Строитель от Бога

Дорожная инфраструктура во все времена являлась важнейшим звеном в цепи разносторонних отношений между странами, регионами, районами, сёлами и т.д. С появлением вьючных животных, а затем автотранспорта, дорожная сеть вынуждена была претерпеть кардинальные изменения: протоптанные грузными копытами и искромётными подковами узенькие тропы расширялись для обеспечения передвижения уже более объёмистых средств.

Так или иначе, нужно было обеспечить автотранспорту свободу и соответствующие условия для его безопасной эксплуатации на дороге. По значимости путей сообщения (по суше) их техническое состояние встало в один ряд с такими элементами социального благоустройства, как водоснабжение и медицинское обеспечение. Это были перемены в лучшую сторону, и они затронули как равнинную местность, так и горную. В последней, как ни странно, это давалось гораздо труднее.

В ущелье Магу-дере, по которому пролегает сегодня основная дорожная артерия агульцев во внешний мир, когда-то, по преданию, тянулась крутая тропинка, местами суживавшаяся до такой степени, что нельзя было разъехаться двум встречным всадникам, а после дождей или в зиму Агул вообще оказывался отрезанным от остального мира, так как проехать или пройти по подобным путям было невозможным или крайне опасным предприятием. Привести их в более удовлетворяющий вид, судя по всему, не позволяла прочность горной породы и отсутствие надлежащих средств, приспособлений.

В наш век высоких технологий строительство дорог и мостов видится каким-то ясным и простым на осуществление делом. Техника во многом упрощает работу в этом плане, однако ключевая роль всегда здесь была отведена мастерству и навыкам людей, специалистов в этой области. Веком ранее, когда «максимум», который мог быть представлен строительной техникой , — это были простой гусеничный трактор и самосвал, такие люди пользовались особым почётом и были востребованы даже за пределами своей малой родины.

Много хороших мастеров в этом плане породила и агульская земля. Одним из таких умельцев был Ибаев Рамазан Ибаевич (1899 — 1971) из села Рича — человек, посвятивший всю свою жизнь строительству. Всякая значительная стройка в этих краях, пришедшая на его век, протекла с его непосредственным участием.

Великая Отечественная война не обошла и его стороной. В её первые годы он оказался на трудовом фронте, где получил ранение от осколков снаряда, упавшего вблизи, и был демобилизован. Вернувшись домой, он продолжил заниматься привычным ремеслом.

В разное время он становился автором и соавтором весьма значимых как для своего, так и для соседних народов строительств. Некоторые из них — мосты — раскинулись через реку Чираг-чай, соединив две стороны того же обрывистого ущелья Магу-дере, предоставив возможность свободно проложить путь то на одной стороне, то на другой, в зависимости от позволения рельефа. Особое внимание привлекает вид самих строений: основными несущими конструкциями здесь являются арки из природного камня, выложенного в тесном и ровном порядке, что придаёт им красивый архаичный вид и является эталоном качества работы. Пролёт между береговыми опорами и высота мостов могла быть разной, но смутить такого рода мастеров данный факт никак не мог. Занимательная история из жизни Рамазана, рассказанная нам его сыном — Сулейманом Ибаевым, является тому хоть и косвенным, но подтверждением.

«Не знаю точной даты, когда это произошло, но знаю, что было это при строительстве моста на реке Араг, который стал связующим звеном между Курахскими землями и Сулейман-Стальским районом. Отец был, скажем так, главным инженером той стройки, и задача стояла довольно-таки непростая: раскинуть мост высотой более 15 метров в достаточно неудобном широком месте русла реки. После долгой и кропотливой работы на указанном месте появился прекрасный арочный мост.

Отец, по словам очевидцев, убирал деревянную форму («хъилитl»), на которой была выложена каменная арка, в тот момент, когда прибыла комиссионная группа, уполномоченная осуществить сдачу-приём завершенного объекта. Результат работы произвёл на руководителя группы сильное впечатление, и он решил лично узнать этого обладателя уникальной инженерной мысли на тот момент времени; люди указали на жилистого мужика в старом изношенном ватнике — Рамазана Ибаева. Видимо, уполномоченный ожидал, что пред ним предстанет человек с внушительной физикой, поэтому он сначала не поверил, что именно отец явился ключевой фигурой в строительстве этого виадука, но, убедившись в подлинности этой информации, он решил наградить мастера медалью из драгоценного металла, от которой, в свою очередь, Рамазан отказался, видимо, по незнанию сославшись на то, что никакой ценности эта пластинка собой не представляет: «Мешком муки наградили бы — была бы польза, а тут — медаль какая-то…»,– с ребяческим возмущением проговорил тогда отец»…

Рамазан Ибаев не единственный в своём роде агулец, таких мастеров в разных сёлах было достаточно. Из самого Рича при строительстве моста на реке Араг с ним был также и другой искусный каменщик — Амиргамза Меджидов, возможно, были ещё агульцы, об этом мы уже доподлинно не известно.

Стоит отметить и духовную сторону личности Рамазана. Он был верующим человеком и не позволял работе нарушить исполнение обязательных религиозных актов: выполнение намаза, чтение Корана и т.д.

Вообще, дело человека, точнее его положительный результат, является предметом его скромной гордости и радости, а дела такого рода, плоды которых могут вкусить не только их вершители, но и многие-многие другие – бесценны, а гордость потомков за отцов и матерей, дедов и прадедов, чьи дела были схожи с деятельностью Рамазана Ибаева — выращена на твердой почве.

Хасбулат Гамзатов