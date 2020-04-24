Стрелок-разведчик

Дорогой ценой досталась нам победа над гитлеровской Германией в самой кровавой войне за всю историю человечества. И нашим долгом является помнить о каждом ветеране, который вернулся с победой, и тех, кто погиб, чтобы сегодняшнее поколение жило в безопасности.

Махмудов Баджай Махмудович — ветеран, который испытал на себе все тяготы страшной войны. Баджай Махмудович 1918 года рождения, уроженец села Тпиг Агульского района. В 1939 году был призван на военную службу, три года прослужил в 118-м отдельном разведывательном батальоне стрелком.

По окончании армейской службы он попал на фронт. Махмудов Баджай служил во многих местах: в Зютуме, Сталинграде, в Украине. Во время ожесточенного боя с фашистами через солдат проехал танк. Среди солдат оказался и наш ветеран, к счастью, он остался в живых. Немцы, заметив, что он не умер, схватили, избили и повели его в плен.

В плену ему пришлось много работать, кормили их очень плохо, жили впроголодь. Однажды, когда немцы отправили за водой, Баджай Махмудович воспользовался моментом, пока немцы отвлеклись, и убежал.

Он прошел долгий путь: через леса, реки, овраги. Весь мокрый, голодный и почти без сил он добрался до маленького домика, в котором горел свет. В этом доме его накормили, дали возможность высушиться и отдохнуть. На следующее утро, набравшись сил, он продолжил свой путь и вышел на красногвардейцев.

По окончании войны демобилизовался, был награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

После войны, вернувшись в родное село, работал в колхозе бригадиром. Воспитал 5 детей. Ушел из жизни в марте 1989 года.

Луиза Гусукаева