Агул, Вакцинация, Общество

Страх перед прививкой не обоснован

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Исаева Аминат Магомедиевна работает нянечкой в детском садике «Сказка» села Рича. Специалист прошла иммунизацию от коронавирусной инфекции. По ее словам, в коллективе были опасения инфицирования опасной болезнью, и вакцинация оказалась наиболее действенным способом противостояния вирусу. Иммунизация прошла легко. Незначительные болевые ощущения в месте инъекции прошли через непродолжительный период. В течение двух дней сохранялось небольшое недомогание, которое заключалось в быстрой утомляемости и простудных ощущениях. Очень быстро от них не осталось и следа. Исаева Аминат Магомедиевна отмечает, что страх перед прививкой не обоснован. Намного более опасен сам вирус, поэтому, самое главное, это своевременно подготовить организм к встрече с коронавирусом.

Алена Магомедова

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