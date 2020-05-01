Стойко показал себя в бою

Великая Отечественная война является страшным событием в истории нашего народа. Она погубила людей, оставив детей без родителей, опустошив города и села. Множество мужчин и даже совсем еще юные парни, у которых, казалось бы, вся жизнь впереди, отправились на фронт.

Каждый как мог старался помочь стране. Война никогда не сотрется из памяти людей, слишком много жизней она унесла, покалечив людские судьбы.

Мужественно и стойко повел себя в эти годы ветеран Великой Отечественной войны Раджабов Алихан Раджабович. Родился он в 1915 году в селении Мисси Агульского района. До начала войны работал в колхозе им.Жданова. Призван 3 января 1941 г. Хивским РВК. Рядовой 114 стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии.

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с января 1941 г. по июль 1943 г. В июле 1943 г. был ранен осколком снаряда в кисть правой руки, до конца сентября 1943 г. находился на лечении в госпитале. В конце 1943 г. комиссован и признан негодным к строевой службе.

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и многими юбилейными медалями.

После возвращения домой до 1990 г. работал в родном колхозе. Воспитал 5 сыновей. Ушел из жизни 2 июля 1992 года.

Луиза Гусукаева