Стобалльница ЕГЭ Алина Асадулаева хочет стать хорошим врачом

Стобалльница ЕГЭ по русскому языку Алина Асадулаева хочет стать хорошим врачом. Алина окончила ЧОУ СШ «Возрождение» Махачкалы с медалью «За особые успехи в учении» и набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Подготовку к ЕГЭ она начала с 10 класса. Девушка говорит, что именно ежедневный труд, упорство и трудолюбие помогли ей достичь успеха.

«Весь 11 класс я посвятила подготовке к ЕГЭ. На тот период жизни ЕГЭ стал для меня определяющим этапом. Увидев заветные 100 баллов по русскому языку, я не смогла сдержать слез», — вспоминает Алина.

Алина мечтает стать врачом и усердно идёт к достижению своей цели.