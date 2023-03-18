Общество

Стенд Дагестана признан самым активным и колоритным на выставке MITT 2023

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Сегодня состоялась торжественная церемония награждения участников выставки МITT 2023. Дагестан стал победителем в номинациях «Самый колоритный стенд» и «Самый активный стенд».

С самого начала выставки национальные песни и танцы привлекали большое количество посетителей. Министерство по туризму и НХП РД подготовило насыщенную культурно-развлекательную программу, мастера народных художественных промыслов устраивали мастер-классы, а туроператоры, отельеры, и представители ТРК рассказали гостям выставки о популярных локациях для отдыха. Как итог, стенд Дагестана признан самым активным и колоритным на Международной туристической выставке MITT.

Кроме этого, Республику Дагестан наградили дипломом стратегического партнёра MITT.

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