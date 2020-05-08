Скоро стартует всероссийский образовательный проект «Цифровая журналистика». Организатор проекта — АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru)

Цель проекта – масштабная подготовка и повышение квалификации журналистов, пишущих о развитии высоких технологий и их влиянии на все сферы жизни граждан России.

Глобальная самоизоляция кратно повысила запрос граждан на качественную информацию относительно социальных, деловых и государственных цифровых сервисов. Это требует от журналистов большей грамотности в освещении технологичной повестки.

При этом редакции многих федеральных и региональных СМИ испытывают острую нехватку профильных журналистов. Для преодоления кадрового дефицита разработан курс «Цифровая журналистика», который помогает журналистам повысить уровень компетенций и быть востребованными на медиарынке.

Курс «Цифровая журналистика» носит практико-ориентированный характер и состоит из 7 тематических образовательных модулей (200 академических часов), совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой трансформации, чиновников и наиболее опытных журналистов технологических отделов редакций. Первый поток ориентирован на обучение более 3000 человек онлайн.

Спикерами проекта станут более 70 человек:

— Известные российские журналисты, представители ведущих российских СМИ (Россия Сегодня, Ведомости, РБК, Известия, RNS, ТАСС, Вести, TAdviser, Rusbase, D-Russia и другие);

— Представители государственного истеблишмента в сфере ИТ (Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Государственная Дума РФ, чиновники, ответственные за цифровизацию в субъектах РФ);

— Руководители топ-IT компаний;

— Мировые ИТ-журналисты;

Слушатели образовательной программы в рамках Проекта:

● узнают о базовых и современных технологиях, о стандартах работы российских деловых изданий, информационных агентств, крупнейших мировых СМИ;

● освоят лучшие практики журналистской работы;

● повысят качество публикуемых материалов и личную ценность на медиарынке;

● познакомятся с деятельностью ключевых участников российской цифровой повестки;

● научатся грамотно доносить социально-экономические аспекты достижений и нововведений, а также рассказывать про опыт своего региона в разрезе федеральной значимости;

● узнают, как повысить рейтинг освещения региональных новостей в федеральной повестке;

● получат ценные контакты IT-лидеров, чиновников и IT-экспертов;

Для участия во всероссийском проекте «Цифровая журналистика» необходимо пройти регистрацию на сайте: https://цифроваяжурналистика.рф/registration/

Участие в проекте бесплатное. Заявки принимаются до 12 мая 2020 года включительно.

По вопросам регистрации и другим техническим вопросам необходимо обращаться в службу поддержку: support-edu@diplatforms.ru

По вопросам сотрудничества обращаться: Александра Гаврилова, директор по стратегическим коммуникация АНО «Цифровые платформы», телефон +7(926)686-70-57, ag@diplatforms.ru

Официальный сайт Проекта: https://цифроваяжурналистика.рф/