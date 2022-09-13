Стартует прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля «Мирный Дагестан»

30 сентября 2022 года в 18.30 в зале Театра поэзии (г. Махачкала) состоится церемония торжественного закрытия Республиканского кинофестиваля «Мирный Дагестан».

Учредителем кинофестиваля является Министерство культуры Республики Дагестан при организационной поддержке Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова, Дагестанского филиала Союза кинематографистов РФ и содействии Агентства информатизации и печати РД, Министерства по национальной политике и делам религий РД в рамках Государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

К участию в конкурсной программе приглашаются профессиональные и любительские кино/видео работы, в том числе полнометражные и короткометражные игровые, документальные фильмы и видеоролики (по противодействию идеологии терроризма) как независимых авторов, так и киностудий.

Тематика:

— пропаганда патриотизма и правопорядка;

— пропаганда неприятия идеологии терроризма и радикального неонацизма;

— пропаганда поликультурного мира и согласия, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной дружбы.

Победители Конкурсного отбора будут награждены грамотами и премированы денежными призами 30 сентября в рамках торжественного закрытия кинофестиваля.

Заявки принимаются с 1 до 18 сентября 2022 года по адресу:

г. Махачкала, ул. Р. Гамзатова, 93а, Минкультуры РД (Отдел по работе с библиотеками и образовательными учреждениями культуры, Ирина Хайбулаева).

Телефон для справок: 8 (928) 555-99-23, 67-28-21

Положение кинофестиваля и форма заявки участника – на официальном сайте Даггосфилармонии по ссылке https://dagfilarmoniya.ru/polozhenie-o…-dagestan/ и Минкультуры РД по ссылке: http://minkult.e-dag.ru/respublikansk…-dagestan-