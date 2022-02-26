Стартовал VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Стартовавший во вторник VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», проводится по 55 компетенциям. В нем в качестве экспертов задействовано 203 человека, а в качестве конкурсантов – 215 человек в трех возрастных группах: 60 – в юниорской (12-16 лет); 145 – в основной (16-22 года); и 10 – в категории «Навыки мудрых» (50+ лет).

Как отметили организаторы чемпионата, для проведения соревнований организованно 20 площадок на базах колледжей шести городов республики (Махачкала, Каспийск, Дербент, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт, Избербаш). Одна из главных площадок – Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева где представлены 8 компетенций в самых востребованных сферах: веб-технологии, графический дизайн, электромонтажные работы, разработка мобильных приложений и т.д.

Соревнования проводятся в 55 компетенциях: 41 – основные, 14 — презентационные. Также в двух компетенциях соревнуются люди старше 50 лет.

Региональный чемпионат пройдет до 28 февраля. Кроме состязаний, в рамках его программы запланировано проведение круглых столов, вебинаров и мастер-классов. По завершении соревнований из победителей сформируют сборную Дагестана для участия в отборочном туре IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Источник: РИА Дагестан