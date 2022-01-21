СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ «ГРИНЛАНДИЯ»

Искусство не знает границ. И Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, тому яркое доказательство. Уже более 30 лет он проходит на вятской земле, и объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской песни из разных уголков нашей страны и мира. Но главное — на фестивальной поляне собираются друзья, собираются все те, кто любит нашу страну и хорошую музыку.

В прошлом году, когда из-за карантинных мер фестиваль проходил только в заочном формате. Заочный конкурс стал настоящей отдушиной для артистов, истосковавшихся по живым выступлениям и общению с публикой.

В этом году конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап — сбор заявок, выбор дипломантов месяца проводится с 15 декабря 2021 по 30 апреля 2022 года.

2 этап — выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса с 1 мая 2022 по 31 мая 2022 г. Лауреатам вручается диплом и денежный приз в размере 15000 рублей. Также, в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз — 30000 рублей.

Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации:

— «Видеоклип»;

— «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «Вконтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте (https://grinlandia.ru/konkurs/polozhenie-o-provedenii-vserossiyskogo-zaochnogo-pesenno-poeticheskogo-konkursa-a-ya-zhivu-v-rossii)

— Фестиваль «Гринландия» – это по-настоящему народный. На поляне в Башарово собираются сотни тысяч людей, чтобы послушать хорошие душевные песни, вдохновиться на новые свершения, — говорит организатор и идейный вдохновитель Гринландии, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. – Задача заочного конкурса – привлечь на Гинландию еще больше талантливых людей. Он помогает открывать новых звездочек, давать им дорогу в большую жизнь. У нас есть примеры, когда начинающие авторы и исполнители, которые впервые представили свое творчество на суд широкой аудитории на Гринландии получали большие сцены, в том числе и кремлевскую. Приглашаем к участию всех, кто любит хорошие стихи и музыку.