Старейшина Агульского района прокомментировал прямой эфир Владимира Путина

Председатель Совета старейшин Агульского района Омаров Магомед Рамазанович прокомментировал некоторые тезисы выступления Владимира Путина в ходе проведения прямого эфира.

Напомним, прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным вызвала большой интерес среди населения. От граждан поступило огромное количество вопросов, большая часть из которых затрагивает социальную сферу.

В рамках пресс-конференции Владимир Путин обозначил бюджет на 2022 год как социально-ориентированный. Этот факт, по словам Магомеда Омарова, позволяет сделать вывод о том, что государство усилит внимание к социальной сфере общества и сделает все возможное для повышения благосостояния граждан.