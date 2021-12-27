Общество

Старейшина Агульского района прокомментировал прямой эфир Владимира Путина

Оставить комментарий

Председатель Совета старейшин Агульского района Омаров Магомед Рамазанович прокомментировал некоторые тезисы выступления Владимира Путина в ходе проведения прямого эфира.

Напомним, прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным  вызвала большой интерес среди населения. От граждан поступило огромное количество вопросов, большая часть из которых затрагивает социальную сферу.

В рамках пресс-конференции Владимир Путин обозначил бюджет на 2022 год как социально-ориентированный. Этот факт, по словам Магомеда Омарова, позволяет сделать вывод о том, что государство усилит внимание к социальной сфере общества и сделает все возможное для повышения благосостояния граждан.

Также читают:

В Дагестане стартовал форум «Наша победа»
Пять лет прошло с момента гибели Магомеда Нурбаган...
В ОПФР Агульского района провели обучающий семинар
В Махачкале реконструируют пешеходные зоны

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *