Спортклуб «Вудглейд» представит Дагестан на Континентальной лиге дзюдо

Спортивный клуб по дзюдо «Вудглейд» примет участие в международном турнире среди мужских клубных команд – Континентальной лиге дзюдо.

Турнир учрежден Федерацией дзюдо России. Кроме дагестанской команды, на турнире выступят еще 19 команд из России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Индии, Ирана. Спортсмены будут бороться в весовых категориях до 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг.

«От лица всех ребят из “Вудглейда” обещаю, что мы сделаем всё для победы, – отметил руководитель клуба Заур Расулов. – Дзюдо для наших спортсменов – больше, чем спорт. У них в арсенале не только множество отработанных приёмов, но и хороший настрой, и воля к победе. Уверен, всё это поможет нашей команде добиться высоких результатов. Для меня, как для президента этого клуба, особенно приятно, что мы будем представлять сборную страны! Особая благодарность – президенту Федерации дзюдо Дагестана Ирасхану Джафарову за постоянную поддержку и неоценимый вклад в развитие дзюдо в нашей республике!»

Первый этап турнира пройдет 8 апреля в московском Дворце спорта ЦСКА.