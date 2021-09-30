Политика

Спикером парламента Дагестана выбрали Заура Аскендерова

Оставить комментарий

30 сентября на первом заседании Народного Собрания РД седьмого созыва Аскендерова Заура Асевовича выбрали председателем Дагестанского парламента. За его кандидатуру отдали голос 82 парламентария из 87 присутствовавших в зале.

Накануне на организационном заседании фракции «Единая Россия» в Народном Собрании РД седьмого созыва в соответствии с Уставом партии, тайным голосованием руководителем фракции был избран Заур Аскендеров. Здесь же кандидатура Заура Аскендерова была предложена для избрания на должность председателя НС РД седьмого созыва. Данное решение утвердил и Генсовет партии «ЕР».

Биографическая справка

Заур Аскендеров родился 12 июля 1970 года в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана.
В 2003–2004 гг. работал коммерческим директором аппарата управления персоналом ООО «Винно-коньячный комбинат» (Минеральные Воды, Ставропольский край).
В 2004–2006 гг. – генеральный директор ООО «Усовские винно-коньячные подвалы» (Красногорск, Московская область).
В 2007–2008 гг. – генеральный директор ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Москва).
В 2009 году получил высшее образование по специальности «мировая экономика» в Институте мировой экономики.
С 2011 по 2012 г. – вице-президент по общим вопросам ООО «АЛВИСА Менеджмент» (Москва).
С 2012 по 2016 г. – депутат Государственной думы шестого созыва, член комитета Государственной думы по вопросам собственности.
В 2015 году прошел переподготовку в Дагестанском государственном университете.
С 2016 года – депутат Государственной думы седьмого созыва, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В этом же году прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Также читают:

Алчархьа итталар чарабур вереттар хьурай
Нюсрет Омаров проголосовал на избирательном участк...
Генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" приня...
Энрик Муслимов назначен министром по национальной ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *