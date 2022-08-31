Созданы информационные порталы, содержащие информацию об имуществе РД и собственности муниципальных образований региона

Для обеспечения прозрачности процедуры распоряжения имуществом, в том числе землей, созданы информационные порталы, содержащие информацию об имуществе Республики Дагестан и собственности муниципальных образований региона.

Об этом главе Дагестана доложил вице-премьер-министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Эминов.

Реестры государственного имущества Республики Дагестан и муниципального имущества всех муниципальных образований размещены на официальных сайтах публично-правовых образований и на информационном портале «Бизнес-эстейт».

На информационно-аналитическом портале «Земельный фонд Республики Дагестан» можно найти сведения о земельном участке по максимальному количеству параметров – от площади до статуса, и оформить заявление на аренду свободного земельного участка.

Информационный ресурс «Общественный контроль» позволит информировать минимущество Дагестана о фактах нецелевого и неээфективного использования земельных участков.