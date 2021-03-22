Вакцинация, Общество

Создан раздел «Вакцинация» на портале «Мой Дагестан» для получения достоверной информации о вакцинации от коронавируса

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В публикациях СМИ часто встречается недостоверная информация о ходе прививочной кампании от COVID-19. Неправильные данные касаются количества и общего процента получивших вакцину.

Для получения точной и достоверной информации на портале «Мой Дагестан» создан раздел «Вакцинация». Получить последнюю информацию можно перейдя по ссылке https://mydagestan.e-dag.ru/vaccination-against-covid-19/

Информация ежедневно обновляется республиканским Минздравом и показывает текущую ситуацию, касающуюся проведения прививочной кампании от COVID-19.

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