Создан мемориальный комплекс ученым, разработавшим вакцину от коронавируса

В научно-оздоровительном комплексе «Журавли» создан мемориальный комплекс в честь ученых, разработавших вакцину от коронавируса. Инициатором идеи выступил руководитель НОК «Журавли» Магомед Магомедов. Он также поделился концепцией комплекса: одна часть символизирует трудности, с которыми сталкиваются врачи, другая — то, ради чего одолеваются эти трудности — будущее.

По словам руководителя организации, идея возникла после реабилитации медиков, работавших в «красных» зонах во время пандемий. Еще в 2020 году бесплатную реабилитацию в комплексе «Журавли» прошли более 600 медработников в рамках реализации акции «Слава врачам».