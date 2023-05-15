Совсем скоро первая присяга и воинское звание

Сегодня, 15 мая, в стенах военного комиссариата Сергокалинского и Акушинского районов прошла отправка новобранцев на службу в ряды вооружённых сил Российской Федерации.

Всего с обоих районов призвали 8 – х ребят 4 из Сергокалинского, 4 из Акушинского района, они внимательно слушают напутствия военного комиссара Шамиля Чупалаева.

С пожеланиями выступил также заместитель главы Сергокалинского района Баркакади Меджидов.

С напутственными словами к призывникам и их родителям выступил и ведущий специалист по делам молодёжи администрации Сергокалинского района Мурад Мусаев.

По традиции перед отправкой новобранцев попрощаться с ними на целый год пришли их родственники.

Со слов военного комиссара, сегодняшним призывникам повезло, есть вероятность, что со следующего призыва срок службы будет увеличен.