Совет Федерации рассмотрел строительство крупной объездной дороги в Дагестане

Дагестан представил в Совет Федерации проект объездной дороги для транзитного транспорта. Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Махачкалы» обойдется в 14 млрд рублей.

Дорогу планируют строить в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

Объездная дорога будет выполнять роль перемычки между федеральными трассами «Каспий» и «Кавказ».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов выступил с проектом во вторник на заседании комитета Совета Федерации.

В условиях растущего товарооборота с Азербайджаном, Ираном и другими странами, необходимость строительства дороги возрастает.