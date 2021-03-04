Совет Федерации рассмотрел строительство крупной объездной дороги в Дагестане

Дагестан представил в Совет Федерации проект объездной дороги для транзитного транспорта. Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Махачкалы» обойдется в 14 млрд рублей.
Дорогу планируют строить в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».
Объездная дорога будет выполнять роль перемычки между федеральными трассами «Каспий» и «Кавказ».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов выступил с проектом во вторник на заседании комитета Совета Федерации.
В условиях растущего товарооборота с Азербайджаном, Ираном и другими странами, необходимость строительства дороги возрастает.