Совершенствование работы по поддержке МСП в регионах обсудили на совещании под руководством Андрея Белоусова

Вопросы совершенствования работы по поддержке субъектов МСП в регионах страны обсудили 9 февраля на совещании под руководством Первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В рамках совещания Первый заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что согласно Указу Президента Российской Федерации о национальных целях развития России, до 2030 года в стране общее число граждан, задействованных в малом и среднем бизнесе, должно приблизиться к двадцати пяти миллионам человек. Для существенного изменения правил развития субъектов МСП Министерство экономического развития России, Корпорация МСП и «Опора России» разработали программу из двадцати пунктов, также отработаны НПА, административные процедуры, технологии и другое. В работе совещания, которое состоялось в режиме ВКС, приняли участие представители субъектов, в том числе врио Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. На данный момент в Дагестане в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются три региональных проекта, общий бюджет по которым за 2021 год составил почти двести шестнадцать миллионов рублей.